У Росії брат Навального отримав рік умовно за «порушення санітарних норм на акції протесту»

Преображенський суд Москви засудив брата Олексія Навального Олега до року позбавлення волі умовно у справі про «порушення санітарних норм під час несанкціонованої акції протесту».

Вирок зачитали без присутності в залі суду слухачів і журналістів — мовляв, дотримуються санітарних обмежень. Про це повідомив адвокат підсудного Нікос Параскевів.

Під час дебатів сторін прокурор просив засудити Олега Навального до року умовно з випробувальним терміном на три роки. За версією держобвинувачення, він винен у підбурюванні до порушення санітарних норм, оскільки закликав людей вийти на несанкціоновану акцію протесту в центрі Москви, що «створило ризик зараження людей коронавірусом».

Олег Навальний заперечує це, вважаючи себе невинним. У дебатах сторін його адвокат Нікос Параскевів просив суд повністю виправдати свого підзахисного, заявивши, що його вина не доведена.