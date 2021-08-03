Суд в Москве ограничил свободу соратницы Навального из-за акций протеста в январе

Преображенский суд Москвы признал соратницу российского оппозиционера Алексея Навального, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению антикоронавирусных правил на акции протеста 23 января в Москве и назначил ей 1,5 года ограничения свободы.

Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».

Полтора года Соболь будет запрещено покидать жилище с 22:00 до 06:00 посещать массовые мероприятия, выезжать из Москвы и Московской области, она должна являться в инспекцию трижды в месяц.