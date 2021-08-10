Фонд Навального, который борется с коррупцией в России, внесли в список террористов

В России «Фонд борьбы с коррупцией» и «Фонд защиты прав граждан» внесли в официальный перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Информация об этом появилась 10 августа на сайте Росфинмониторинга.

Внесения в этот реестр означает, что организациям заблокируют существующие счета и запретят открывать новые.

«Фонд борьбы с коррупцией» создан Алексеем Навальным в 2011 году. Он объединяет все проекты Навального и занимается сбором средств на их работу.