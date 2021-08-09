«Мені здається, Путін — соціопат». Журналіст-розслідувач Доброхотов пояснив замах на Навального та знищення незалежних ЗМІ

Шеф-редактор незалежного видання The Insider, яке визнане «небажаним» в РФ, вважає, що президент Росії Володимир Путін — соціопат, і тому чинить так багато жорстоких речей.

Таку гіпотезу Роман Доброхотов озвучив у інтервʼю «Бабелю», відповідаючи на запитання, навіщо Путіну вбивати опозиціонера Олексія Навального.

«Для мене протягом дуже довгого часу це була просто нерозвʼязна загадка, адже для Путіна не було прямої загрози, а потім мені сяйнула ідея, яка робить все трохи зрозумілішим. А що як Путін — соціопат? У людей з таким розладом все нормально з інтелектом, але у них немає можливості внутрішньо розмежувати добро і зло, немає емпатії, немає емоційного сприйняття етичного», — пояснює Доброхотов.

Розслідувач каже, що такі люди, приміром, у дитинстві без докорів сумління знущаються над тваринами, бо їм просто цікаво це робити.

«Мені здається, Путін — соціопат, і ми довгий час цього не помічали, бо, як багато соціопатів, він розуміє, як потрібно поводитися, щоб виглядати адекватним. Але в нього немає червоних ліній, ніщо не мучить його совість. У липні минулого року, коли ще тривали масові протести в Хабаровську , починалася революція в Білорусі, рейтинг Путіна вже був низький, на цьому тлі обнулення термінів могло реально підірвати ситуацію», — переконує журналіст.

Він пояснює, що для соціопата ця дилема не етична, а суто прагматична, тож Путін міг подумати, що, убивши Навального, можна уникнути сплеску протестів всередині країни.

«Якби мене рік тому запитали, чи може Путін вбити Навального, я б не повірив, це якось прямо перебір. Але я не соціопат, я мислю інакше», — зазначив шеф-редактор The Insider.