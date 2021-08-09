«Мне кажется, Путин — социопат». Журналист-расследователь Доброхотов пояснил покушение на Навального и уничтожение независимых СМИ

Шеф-редактор независимого издания The Insider, которое признано «нежелательным» в РФ считает, что президент России Владимир Путин — социопат, и поэтому делает так много жестоких вещей.

Такую гипотезу Роман Доброхотов озвучил в интервью «Бабелю», отвечая на вопрос, зачем Путину убивать оппозиционера Алексея Навального.

«Для меня на протяжении очень долгого времени это было прям неразрешимой загадкой, ведь для Путина не было прямой угрозы, а потом меня осенила идея, которая делает все немного понятнее. А что, если Путин — социопат? У людей с таким расстройством все нормально с интеллектом, но у них нет способности внутренне разграничить добро и зло, нет эмпатии, нет эмоционального восприятия этического , — объясняет Доброхотов.

Расследователь говорит о том, что такие люди, например, в детстве без угрызения совести издеваются над животными, потому что им просто интересно это делать

«Мне кажется, Путин — социопат, и мы долгое время это не замечали, потому что, как многие социопаты, он понимает, как нужно себя вести, чтобы выглядеть адекватным. Но у него нет красных линий, ничто не терзает его совесть. В июле прошлого года, когда еще продолжались массовые протесты в Хабаровске , начиналась революция в Беларуси, рейтинг Путина уже был низкий, на этом фоне обнуление сроков могло реально взорвать ситуацию», — убеждает журналист.

Он объясняет, что для социопата эта дилемма не этическая, а сугубо прагматическая, и Путин мог подумать, что, убив Навального, можно избежать всплеска протестов внутри страны.

«Если бы меня год назад спросили, может ли Путин убить Навального, я бы не поверил, это как-то прямо перебор. Но я не социопат, я мыслю иначе», — отметил шеф-редактор The Insider.