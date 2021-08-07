У МОЗ пояснили, чому Україна не закупила вакцину Johnson & Johnson

«Сподіваємося, що колись буде [ця вакцина в Україні]. Але це складні переговори, бо Johnson & Johnson виробляє доволі невеликі кількості вакцини та покриває потреби тільки кількох країн. Тому зараз немає контрактів і переговори з Україною, навіть попередні, вони ще у процесі», — пояснив Кузін.

Україна не закуповує вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson, адже поки компанія виробляє невелику кількість препаратів для кількох країн.

Вакцину Johnson & Johnson зареєстрували в Україні 5 липня. Вона містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтували ДНК, що кодує шипоподібний білок коронавірусу. Вакцину треба зберігати при температурі +2...+8 °С. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

Цей препарат схвалила Всесвітня організація охорони здоровʼя для екстреного використання, також він схвалений у ЄС, США, Великій Британії, у Швейцарії та Канаді.

25 травня в Україну завезли 500 доз вакцини Janssen. Її замовила приватна компанія для вакцинації працівників: компанія оплатила її вартість, організувала доставку та забезпечила дотримання температурного режиму. Співробітники цієї компанії працюють на Алясці у сфері рибальства і мали вакцинуватися сертифікованою в США вакциною для того, щоб їх пустили в цю країну.