В Минздраве объяснили, почему Украина не закупила вакцину Johnson & Johnson

«Надеемся, что когда-то будет [эта вакцина в Украине]. Но это сложные переговоры, потому что Johnson & Johnson производит довольно небольшие количества вакцины и покрывает потребности только нескольких стран. Поэтому сейчас нет контрактов и переговоры с Украиной, даже предварительных, они еще в процессе», — пояснил Кузин.

Украина не закупает вакцину от коронавируса Johnson & Johnson, ведь пока компания производит небольшое количество препаратов для нескольких стран.

Вакцину Johnson & Johnson зарегистрировали в Украине 5 июля. Она содержит обезвреженный аденовирус человека, в который встроили ДНК, которая кодирует шиповидный белок коронавируса. Вакцину нужно хранить при температуре +2...+8 °С. Для полной иммунизации достаточно одной дозы.

Этот препарат одобрила Всемирная организация здравоохранения для экстренного использования, также он одобрен в ЕС, США, Великобритании, в Швейцарии и Канаде.

25 мая в Украину завезли 500 доз вакцины Janssen. Ее заказала частная компания для вакцинации сотрудников: компания оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима. Сотрудники этой компании работают на Аляске в сфере рыболовства и должны были вакцинироваться сертифицированной в США вакциной для того, чтобы их пустили в эту страну..