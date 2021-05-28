В Украине впервые ввезли вакцину от коронавируса для частной компании: 500 доз Johnson & Johnson

В Украину ввезли 500 доз вакцины от коронавируса американской компании Johnson & Johnson, которая пока не сертифицирована Минздравом.

Об этом сообщается на официальном сайте о вакцинации в Украине.

«Вакцина производства Johnson & Johnson еще не зарегистрирована в Украине. 500 доз этой вакцины были завезены на территорию нашего государства согласно утвержденному порядку ввоза незарегистрированных лекарственных средств, стандартных образцов, реагентов исключительно для вакцинации работников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима», — отметили в Минздраве.