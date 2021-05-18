Украинцев будут бесплатно вакцинировать от коронавируса на границе с Польшей

Как отмечается, на пограничных переходах в Подкарпатском воеводстве желающим попасть в Польшу будут предлагать однодозовую вакцину Johnson & Johnson.

Украинцев, которые едут работать в Польшу, будут вакцинировать от коронавируса на польско-украинской границе.

«Это будет своего рода фильтр, защищающий страну от проникновения коронавируса извне. Мы уже ежедневно вылавливаем по несколько инфицированных на наших контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, тоже должны быть вакцинированы, что усилит нашу защиту», — заявил профессор Станислав Мазур, руководитель медицинского центра Medyk в Жешуве, который является одним из организаторов кампании вакцинации в Подкарпатье.

По словам Мазура, украинцам, которые приезжают в Польшу, предложат однодозовую вакцину Johnson & Johnson, что позволит избежать возможных сложностей, которые возникают с двухдозовыми вакцинами.

Также Мазур заверил, что многие работодатели хотят вакцинировать своих работников, в частности речь идет о строительных компаниях и тех, что нанимают иностранцев на сезонные работы. Предприниматели опасаются вспышки коронавируса, что впоследствии может заблокировать работу.

Сейчас в Подкарпатском воеводстве уже заказали вакцину, после поставки медики готовы начать прививки.

Согласно сообщению на сайте Министерства здравоохранения Польши, 10 мая началась регистрация на вакцинацию от COVID-19 для всех желающих. Для этого достаточно лишь номера PESEL.

«Иностранцы, имеющие право на пребывание, прививаются на тех же условиях, что и граждане Польши», — отметили в Минздраве Польши.

Как отмечается, вакцинация является добровольной и бесплатной.