В Україну вперше ввезли вакцину від коронавірусу для приватної компанії: 500 доз Johnson & Johnson

В Україну ввезли 500 доз вакцини від коронавірусу американської компанії Johnson & Johnson, яка поки що не сертифікована МОЗ.

Про це повідомляється на офіційному сайті про вакцинацію в Україні.

«Вакцина виробництва Johnson & Johnson ще не зареєстрована в Україні. 500 доз цієї вакцини були завезені на територію нашої держави згідно з затвердженим порядком ввезення незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів виключно для вакцинації працівників приватної компанії, яка оплатила її вартість, організувала доставку та забезпечила дотримання температурного режиму», — зазначили у МОЗ.