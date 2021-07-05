В Украине зарегистрировали однодозовую вакцину от коронавируса Johnson & Johnson

Министерство здравоохранения Украины 2 июля зарегистрировало однодозовую вакцину от коронавируса Janssen, которую разработала американская компания Johnson & Johnson. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который встроили ДНК, которая кодирует шиповидный белок коронавируса. Вакцину нужно хранить при температуре +2...+8 °С. Для полной иммунизации достаточно одной дозы.

Этот препарат одобрила Всемирная организация здравоохранения для экстренного использования, также он одобрен в ЕС, США, Великобритании, в Швейцарии и Канаде.