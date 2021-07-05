В Україні зареєстрували однодозову вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson

Міністерство охорони здоровʼя України 2 липня зареєструвало однодозову вакцину від коронавірусу Janssen, яку розробила американська компанія Johnson & Johnson. Про це йдеться у повідомленні МОЗ.

Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтували ДНК, що кодує шипоподібний білок коронавірусу. Вакцину треба зберігати при температурі +2...+8 °С. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

Цей препарат схвалила Всесвітня організація охорони здоровʼя для екстреного використання, також він схвалений у ЄС, США, Великій Британії, у Швейцарії та Канаді.