Глава МВС Монастирський заявив, що очільник поліції Києва Крищенко продовжує виконувати обовʼязки

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що начальник поліції Києва Андрій Крищенко продовжує виконувати свої обовʼязки, рішення про його відставку поки не ухвалили.

Про це він сказав у коментарі РБК-Україна у пʼятницю, 6 серпня.

«Він повною мірою виконує свої обовʼязки, які він повинен виконувати», — заявив Монастирський, однак не назвав причини, через які Крищенко був відсутній на координаційній нараді правоохоронців 6 серпня.

Інформацію про те, що Крищенко поки залишається на своїй посаді, підтвердив і глава Нацполіції Ігор Клименко: «Рішення про відставку не ухвалено, він продовжує виконувати свої обовʼязки».