Антона Геращенка звільнили з посади заступника глави МВС

Заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка звільнили з посади. Він працював у МВС за часів Арсена Авакова.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну, повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

Водночас Мері Акопян і Богдана Драп’ятого призначили новими заступниками глави МВС Дениса Монастирського.