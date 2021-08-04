Антона Геращенка звільнили з посади заступника глави МВС

Заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка звільнили з посади. Він працював у МВС за часів Арсена Авакова.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну, повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.
Водночас Мері Акопян і Богдана Драп’ятого призначили новими заступниками глави МВС Дениса Монастирського.
Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ. За проголосував 271 депутат.
- 13 липня 2021 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав до Ради заяву про відставку. Він пробув на цій посаді з 2014 року. Зеленський запропонував фракції «Слуга народу» призначити на цю посаду голову комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.
- Монастирський працював юристом, був членом конкурсної комісії з відбору керівництва Державного бюро розслідувань, а у 2019 році перед президентськими виборами Зеленський представив його як експерта з питань реформування правоохоронної системи.