Антона Геращенко уволили с должности заместителя главы МВД

Заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко уволили. Он работал в МВД во времена председательства Арсена Авакова.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина, сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

В то же время Мэри Акопян и Богдана Драпятого назначили новыми заместителями главы МВД Дениса Монастырского.