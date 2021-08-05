Поліція Києва спростувала повідомлення ЗМІ про відставку свого очільника Андрія Крищенка

Головне управління Нацполіції в Києві спростувало повідомлення деяких видань про те, що його начальник Андрій Крищенко подав у відставку.

Про це в коментарі виданню «Букви» повідомила спікерка поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

«Немає ніякої відставки. У нас керівництво не змінилося. Увесь керівний склад поліції Києва, як й усі районні підрозділи, працюють у штатному режимі», — зазначила Гірдвіліс.

Вона додала, що не знає, звідки ЗМІ взяли інформацію про його можливу відставку: «Не знаю, звідки ЗМІ це взяли, але наразі Андрій Крищенко є керівником».

Зазначимо, що вдень 5 серпня видання «Українська правда» та «Цензор.Нет» з посиланням на власні джерела повідомляли, що Крищенко подав у відставку.

Крищенко обіймає посаду заступника голови Нацполіції — начальника Головного управління Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року.