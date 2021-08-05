Полиция Киева опровергла сообщения СМИ об отставке своего руководителя Андрея Крищенко

Главное управление Нацполиции в Киеве опровергло сообщения ряда изданий о том, что его начальник Андрей Крищенко подал в отставку.
Об этом в комментарии изданию «Буквы» сообщила спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.
«Нет никакой отставки. У нас руководство не изменилось. Весь руководящий состав полиции Киева и все районные подразделения работают в штатном режиме», — отметила Гирдвилис.
Она добавила, что не знает, откуда СМИ взяли информацию о его возможной отставке: «Не знаю, откуда СМИ это взяли, но пока Андрей Крищенко является руководителем».
Отметим, что днем 5 августа издания «Украинская правда» и «Цензор.Нет» со ссылкой на собственные источники сообщали, что Крищенко подал в отставку.
Крищенко занимает должность заместителя главы Нацполиции — начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.
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