Глава МВД Монастырский заявил, что глава полиции Киева Крищенко продолжает выполнять обязанности

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что начальник полиции Киева Андрей Крищенко продолжает выполнять свои обязанности, решение о его отставке пока не приняли.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина в пятницу, 6 августа.

«Он в полной мере исполняет свои обязанности, которые он должен исполнять», — заявил Монастырский, однако не назвал причины, по которым Крищенко отсутствовал на координационном совещании правоохранителей 6 августа.

Информацию о том, что Крищенко пока остается на своей должности подтвердил и глава Нацполиции Игорь Клименко: «Решение об отставке не принято, он продолжает выполнять свои обязанности».