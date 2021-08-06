Глава МВД Монастырский заявил, что глава полиции Киева Крищенко продолжает выполнять обязанности

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что начальник полиции Киева Андрей Крищенко продолжает выполнять свои обязанности, решение о его отставке пока не приняли.
Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина в пятницу, 6 августа.
«Он в полной мере исполняет свои обязанности, которые он должен исполнять», — заявил Монастырский, однако не назвал причины, по которым Крищенко отсутствовал на координационном совещании правоохранителей 6 августа.
Информацию о том, что Крищенко пока остается на своей должности подтвердил и глава Нацполиции Игорь Клименко: «Решение об отставке не принято, он продолжает выполнять свои обязанности».
Отметим, что днем 5 августа издание «Украинская правда» и «Цензор.Нет» со ссылкой на собственные источники сообщали, что Крищенко подал в отставку.
Крищенко занимает должность заместителя главы Нацполиции — начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.
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