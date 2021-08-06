«Справа може бути політизована». Генпрокурор Венедіктова прокоментувала перебіг розслідування загибелі білоруса Шишова

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що справа про смерть голови «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова може бути політизована.
Про це вона заявила журналістам 6 серпня, пише Інтерфакс-Україна.
«Ця справа може бути політизована. Я намагаюся якнайменше втягуватися навіть у можливості геополітики», — сказала Венедіктова.
Також вона запевнила, що розслідування цієї справи перебуває на її контролі. За словами генпрокурора, наразі передчасно оприлюднювати деталі.
«Ми заслуховуємо справу щодня. Чому не зʼявляється інформація? Тому, що ще занадто рано говорити про це», — наголосила вона.
- У вівторок, 3 серпня, близько 8-ї години ранку на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці знайшли повішеним 26-річного громадянина Білорусі Віталія Шишова. Він не повернувся з пробіжки, на яку вийшов 2 серпня. Київська прокуратура кваліфікувала справу як умисне вбивство.
- Національна поліція 3 серпня провела брифінг у звʼязку з убивством Віталія Шишова. На ньому силовики спростували заяву «Білоруського дому» про те, що за загиблим стежили і про це повідомляли в поліцію. Правоохоронці розглядають умисне вбивство з імітацією самогубства або самогубство.
- Президент Володимир Зеленський доручив СБУ та МВС забезпечити додатковий захист громадянам Білорусі, які живуть в Україні та перебувають під загрозою через свою громадську діяльність.
- «Білоруський дім в Україні» — спільнота, створена для взаємодопомоги білорусам, які змушені були залишити країну через режим Олександра Лукашенка. Шишов у ньому займався тим, що верифікував перебіжчиків із Білорусі: хто справді тікає від режиму Олександра Лукашенка, а хто є агентом білоруського КДБ.