Нацполіція: Загиблий білорус Шишов не звертався до правоохоронців через можливе стеження

Національна поліція 3 серпня провела брифінг у звʼязку з убивством у Києві голови «Білоруського Дому в Україні» Віталія Шишова. На ньому силовики спростували заяву «Дому» про те, що за загиблим стежили і про це повідомляли в поліцію.

На тілі загиблого зафіксували садна, здерту шкіру на носі, на лівому коліні та грудях, також є невелика потертість на верхній частині лівої губи — «це характерне для разового падіння». Щодо повідомлень про те, що Шишов звертався до поліції через можливе стеження, силовики заперечили та заявили, що від нього не надходили такі звернення ні минулого, ні цього року.

Правоохоронці розглядають умисне вбивство з імітацією самогубства або самогубство. Можливо, під час розслідування зʼявляться інші версії. Зараз слідчі вивчають спосіб життя загиблого та його громадську діяльність.