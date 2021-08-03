Нацполиция: Погибший беларус Шишов не обращался к правоохранителям из-за возможной слежки

Национальная полиция 3 августа провела брифинг в связи с убийством в Киеве главы «Беларусского Дома в Украине» Виталия Шишова. На нем силовики опровергли заявление «Дома» о том, что за погибшим следили и об этом сообщали в полицию.

На теле погибшего зафиксировали ссадины, содранную кожу на носу, на левом колене и груди, также есть небольшая потертость на верхней части левой губы — «это характерно для разового падения». По поводу сообщений о том, что Шишов обращался в полицию из-за возможной слежки, силовики возразили и заявили, что от него не поступали такие обращения ни в прошлом, ни в этому году.

Правоохранители рассматривают умышленное убийство с имитацией самоубийства или самоубийство. Возможно, в ходе расследования появятся другие версии. Сейчас следователи изучают образ жизни погибшего и его общественную деятельность.