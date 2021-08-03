Нацполиция: Погибший беларус Шишов не обращался к правоохранителям из-за возможной слежки

Национальная полиция 3 августа провела брифинг в связи с убийством в Киеве главы «Беларусского Дома в Украине» Виталия Шишова. На нем силовики опровергли заявление «Дома» о том, что за погибшим следили и об этом сообщали в полицию.
На теле погибшего зафиксировали ссадины, содранную кожу на носу, на левом колене и груди, также есть небольшая потертость на верхней части левой губы — «это характерно для разового падения». По поводу сообщений о том, что Шишов обращался в полицию из-за возможной слежки, силовики возразили и заявили, что от него не поступали такие обращения ни в прошлом, ни в этому году.
Правоохранители рассматривают умышленное убийство с имитацией самоубийства или самоубийство. Возможно, в ходе расследования появятся другие версии. Сейчас следователи изучают образ жизни погибшего и его общественную деятельность.
«Что касается пенька. Расстояние от петли до земли 3 метра 8 см. Высота первого пенька 60 см, второго — 50, рядом есть такой же пенек. Рост Виталия — 1,85 см. Подробности будут после проведения всех необходимых экспертиз», — отметил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
- Во вторник, 3 августа, около 8 часов утра на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы нашли повешенным 26-летнего гражданина Беларуси, главу ОО «Беларусский Дом в Украине» Виталия Шишова. Он не вернулся с пробежки, на которую вышел 2 августа. Киевская прокуратура квалифицировала дело как умышленное убийство.
- «Беларусский Дом в Украине» — сообщество, созданное для взаимопомощи беларусам, вынужденным покинуть страну из-за режима Александра Лукашенко. Шишов в ней был главой и занимался тем, что верифицировал перебежчиков из Беларуси: кто действительно убегает от режима Александра Лукашенко, а кто — агент беларусского КГБ.