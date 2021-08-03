Прокуратура розслідує смерть білоруса Шишова як умисне вбивство

Правоохоронні органи розслідують обставини смерті голови «Білоруського Дому в Україні» Віталія Шишова за статтею «умисне вбивство» з приміткою — «самогубство».

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У вівторок, 3 серпня, близько 8 години ранку на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці знайшли повішеним 26-річного громадянина Білорусі, голову ГО «Білоруський Дім в Україні» Віталія Шишова.

Неподалік тіла правоохоронці виявили його мобільний телефон.

Напередодні від співмешканки Шишова до чергової частини Святошинського відділку поліції надійшло повідомлення про його раптове зникнення. За словами жінки, чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

Правоохоронці з’ясовують обставини смерті чоловіка та перевіряють різні версії. На місці виявлення тіла тривають слідчі дії.