Bellingcat розслідуватиме вбивство в Києві глави «Білоруського Дому» Шишова

«По-перше, навіть без попередньої інформації, я б сказав, що це не самогубство. Але я б не став писати до того, як у нас не буде повної картини подій. Зараз ми можемо припустити, що це спецоперація, це факт. Ми кілька днів працюємо над інформацією про те, що в Києві присутні співробітники ФСБ Росії, які інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп в Україні. Звичайно, це може бути випадковістю. І зараз ми чуємо цю новину. Це означає, що зараз ми направляємо всі свої ресурси на розслідування цього вбивства, якщо це вбивство», — сказав Грозєв.

Про це один з розслідувачів проєкту Христо Грозєв заявив 3 серпня в ефірі радіостанції «Эхо Москвы» .

Розслідувачі з проєкту Bellingcat візьмуться за справу про вбивство в Києві голови «Білоруського Дому в Україні» Віталія Шишова .

Міністерство закордонних справ Австрії закликало до ретельного і прозорого розслідування обставин смерті Шишова.

У вівторок, 3 серпня, близько 8-ї години ранку на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці знайшли повішеним 26-річного громадянина Білорусі, голову ГО «Білоруський Дім в Україні» Віталія Шишова. У нього був зламаний ніс, а неподалік тіла правоохоронці виявили його мобільний телефон. Київська прокуратура кваліфікувала справу як умисне убивство.

Напередодні від співмешканки Шишова до чергової частини Святошинського відділку поліції надійшло повідомлення про його раптове зникнення. За словами жінки, чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

Шишов займався тим, що верифіковував перебіжчиків із Білорусі: хто справді тікає від режиму Олександра Лукашенка, а хто є агентом білоруського КДБ.