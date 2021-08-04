Зеленський доручив СБУ посилити захист білорусів, яким загрожує небезпека в Україні

Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ забезпечити додатковий захист громадянам Білорусі, які живуть в Україні та перебувають під загрозою через свою громадську діяльність.

Про це інформує пресслужба президента.

«Кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців у зв’язку зі своєю публічною політичною позицією, має отримати спеціальний і надійний захист. СБУ та МВС повинні відпрацювати чіткий алгоритм оцінки можливих ризиків, а також систему відповідей на ці ризики, щоб усунути будь-яку загрозу для людей», — зазначив глава держави.

Наразі визначено перелік громадян Білорусі, яким уже надали охорону. Це рішення обумовлене загибеллю Віталія Шишова — політичного активіста з Білорусі, який проживав на території України.