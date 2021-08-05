Навальному у в’язниці дозволили перше довге побачення. Він провів із дружиною три дні

Російському опозиціонеру Олексію Навальному вперше дозволили у в’язниці довге побачення. Він провів із дружиною три дні.

Про це подружжя Навальних написало в Instagram.

Юлія Навальна розповіла, що довге побачення у російських в’язницях триває три дні. На території колонії їх селять у «щось схоже на 2-зірковий готель», де також є власна кухня.

«Жодного скла і решіток. Кохана людина поруч. Протягуєш руку і доторкаєшся, все ще трохи дивуючись, що ніхто не намагається перешкодити. Через три дні все закінчується, і чоловіка знову переодягають в робу і відводять», — написала вона.

Навальний також розповів, що крім його дружина на побачення приїхали і інші рідні, але вони були у колонії лише кілька годин.

«Я ось попросив, щоб на побачення приїхали всі-всі (вони приїхали на кілька годин, на всі три дні залишилися тільки Юля), і ми провели реконструкцію дачного обіду. І сидів я вчора абсолютно щасливий, дивлячись на каструлю щавлевого борщу (в нашій родині його культ) і сковорідку смаженою картоплі», — зазначив він.