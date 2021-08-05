Навальному в тюрьме разрешили первое длинное свидание. Он провел с женой три дня

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному впервые разрешили в тюрьме длинные свидания. Он провел с женой три дня.
Об этом супруги Навальных написал в Instagram.
Юлия Навальная рассказала, что длинное свидание в российских тюрьмах идет три дня. На территории колонии их селят в «нечто похожее на 2-звездочный отель», где также есть собственная кухня.
«Никаких стекл и решеток. Любимый человек рядом. Протягиваешь руку и прикасаешься, все еще немного удивляясь, что никто не пытается помешать. Через три дня все заканчивается, и мужа снова переодевают в робу и уводят», — написала она.
Навальный также рассказал, что кроме его жены на свидание приехали и другие родные, но они были в колонии всего несколько часов.
«Я вот попросил, чтобы на свидание приехали все-все (они приехали на несколько часов, на все три дня остались только Юля), и мы провели реконструкцию дачного обеда. И сидел я вчера абсолютно счастлив, глядя на кастрюлю щавелевого борща (в нашей семье его культ) и сковородку жареной картошки», — отметил он.
- 23 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по Навальному. Россия отказалась его выполнять и освобождать Навального.
- До этого Европейский суд по правам человека начал рассматривать по существу жалобу Навального. Он требовал от России предоставить отчет об условиях содержания политика. Суд уже просил уволить Навального, но в РФ заявили, что ЕСПЧ не имеет права давать указания.