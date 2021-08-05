Конституційний суд Франції визнав законним введення обов’язкової вакцинації та «паспортів здоров’я»

Конституційний суд Франції визнав законним введення обов’язкової вакцинації для працівників деяких галузей. Також судді підтримали і запуск так званих «паспортів здоров’я», за якими людей пропускатимуть у ресторани та торгові центри.

Про це пише Le Figaro.

Суд з певними зауваженнями загалом визнав законними останні пропозиції уряду стосовно карантину, зокрема і обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для працівників деяких галузей.

Але судді назвали неконституційними можливість розривати контракти із працівниками, які відмовляються вакцинуватися, а також положення про обов’язкову самоізоляцію у разі зараження коронавірусом.