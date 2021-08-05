Конституційний суд Франції визнав законним введення обов’язкової вакцинації та «паспортів здоров’я»

Конституційний суд Франції визнав законним введення обов’язкової вакцинації для працівників деяких галузей. Також судді підтримали і запуск так званих «паспортів здоров’я», за якими людей пропускатимуть у ресторани та торгові центри.
Про це пише Le Figaro.
Суд з певними зауваженнями загалом визнав законними останні пропозиції уряду стосовно карантину, зокрема і обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для працівників деяких галузей.
Але судді назвали неконституційними можливість розривати контракти із працівниками, які відмовляються вакцинуватися, а також положення про обов’язкову самоізоляцію у разі зараження коронавірусом.
- 12 липня президент Франції оголосив про обовʼязкову вакцинацію медичних працівників, а також повідомив, що з 21 липня без негативного ПЛР-тесту і повної вакцинації не можна ходити в кінотеатри, бари, ТРЦ і купувати квитки на потяги та літаки. Після цього за добу на вакцинацію записалися 1,7 млн французів. Наступного дня, 13 липня, у країні почались протести.
- У країні запровадили «паспорти здоровʼя». Вони підтверджують, що людина була вакцинована, недавно отримала негативний тест на коронавірус або вилікувалася.
- Згодом на тлі протестів уряд дещо послабив ковідні правила. Так, наприклад, тераси ресторанів, барів і кафе на вулиці можна буде відвідувати без «паспортів». Це ж стосується і супермаркетів. Крім того, «паспорти» будуть обовʼязковими тільки для повнолітніх. Спочатку передбачалося, що вони знадобляться і дітям з 12 років. Терміни початку дії нових обмежень запропоновано перенести на два тижні — з 30 серпня на 15 вересня.