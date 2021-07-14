У Франції проти обовʼязкової вакцинації протестували тисячі людей. Поліція застосувала газ

У великих містах Франції на вулиці з протестом вийшли десятки тисяч людей проти нових протиепідемічних заходів уряду. Протести пройшли в Парижі, Монпельє, Марселі, Тулузі, Ансі, Руані, Авіньйоні та інших містах.

Про це повідомляє BFMTV.

Люди на вулицях скандували «Геть диктатуру!», «Свободу!» і «Ні паспорту здоровʼя!» У столиці до демонстрантів приєдналися анархісти, антивакцинатори та групи хуліганів. У більшості міст акції проходили мирно, але в Парижі спостерігалися сутички з поліцією.

Деякі учасники акцій підпалили сміттєві баки, кидали шашки і будували барикади. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ і кийки.

Про затриманих поліція не повідомляє.