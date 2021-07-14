Во Франции против обязательной вакцинации протестовали тысячи людей. Полиция применила газ

В крупнейших городах Франции на улицы с протестом вышли десятки тысяч людей против новых противоэпидемических мер правительства. Протесты прошли в Париже, Монпелье, Марселе, Тулузе, Анси, Руане, Авиньоне и других городах.
Об этом сообщает BFMTV.
Люди на улицах скандировали «Долой диктатуру!», «Свободу!» и «Нет паспорту здоровья!» В столице к демонстрантам присоединились анархисты, антивакцинаторы и группы хулиганов. В большинстве городов акции проходили мирно, но в Париже наблюдались стычки с полицией.
Некоторые участники акций подожгли мусорные баки, бросали шашки и строили баррикады. Полиция применила против них слезоточивый газ и дубинки.
О задержанных полиция не сообщает.
- Во Франции доминирует штамм коронавируса «Дельта». Правительство пытается ускорить кампании по вакцинации и опасается новой волны пандемии.
- 12 июля президент Франции объявил об обязательной вакцинации медицинских работников, а также сообщил, что с 21 июля без отрицательного ПЦР-теста и полной вакцинации нельзя будет ходить в кинотеатры, бары, ТРЦ и покупать билеты на поезда и самолеты. После этого за сутки на вакцинацию записались 1,7 млн французов.