В Греции и Франции ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для медиков

В Греции и Франции вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для медиков. Также будут обязаны сделать прививку сотрудники домов престарелых.

Об этом пишут издания Cyprus Mail и Le Figaro.

«Страна не закроется снова [на локдаун] из-за отдельных людей», — подчеркнул греческий премьер Кириакос Мицотакис.

В ближайшее время будут вакцинировать сотрудников домов престарелых, а с 1 сентября обязательной станет вакцинация медиков. Также он рассказал, что невакцинированные люди не смогут посещать развлекательные заведения.

Во Франции обязательная вакцинация медиков начнется с 15 сентября. В случае отказа они не смогут работать и получать зарплату.

«Если вакцинация французов не вырастет в достаточной степени, то необходимо будет поставить вопрос об обязательной вакцинации всего населения», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.