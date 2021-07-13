У Греції та Франції запровадили обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для медиків

У Греції та Франції запроваджують обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для медиків. Також будуть зобов’язані зробити щеплення працівники будинків для літніх людей.
Про це пишуть видання Cyprus Mail і Le Figaro.
«Країна не закриється знову [на локдаун] через окремих людей», — підкреслив грецький прем’єр Кіріакос Міцотакіс.
Найближчим часом вакцинуватимуть співробітників будинків для літніх людей, а з 1 вересня обов’язковою стане вакцинація медиків. Також він розповів, що невакциновані люди не зможуть відвідувати розважальні заклади.
У Франції обов’язкова вакцинація для медиків розпочнеться з 15 вересня. У разі відмови вони не зможуть працювати й отримувати зарплату.
«Якщо вакцинація французів не виросте достатньою мірою, то необхідно буде порушити питання про обовʼязкову вакцинацію всього населення», — заявив президент Франції Емманюель Макрон.
- З 14 липня на Мальту не пускатимуть без сертифіката про щеплення від COVID-19. Починаючи з 14 липня ті, хто вʼїжджає до країни, повинні будуть надати визнаний Мальтою, Європейським Союзом або Великою Британією сертифікат про щеплення від COVID-19.
- Європейський Союз отримав достатньо доз вакцини проти коронавірусу, щоб до кінця липня прищепити 70% дорослого населення. Паралельно в ЄС запустили вакцинацію дітей та підлітків.