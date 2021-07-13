У Греції та Франції запровадили обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для медиків

У Греції та Франції запроваджують обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для медиків. Також будуть зобов’язані зробити щеплення працівники будинків для літніх людей.

Про це пишуть видання Cyprus Mail і Le Figaro.

«Країна не закриється знову [на локдаун] через окремих людей», — підкреслив грецький прем’єр Кіріакос Міцотакіс.

Найближчим часом вакцинуватимуть співробітників будинків для літніх людей, а з 1 вересня обов’язковою стане вакцинація медиків. Також він розповів, що невакциновані люди не зможуть відвідувати розважальні заклади.

У Франції обов’язкова вакцинація для медиків розпочнеться з 15 вересня. У разі відмови вони не зможуть працювати й отримувати зарплату.

«Якщо вакцинація французів не виросте достатньою мірою, то необхідно буде порушити питання про обовʼязкову вакцинацію всього населення», — заявив президент Франції Емманюель Макрон.