У Франції понад 200 тисяч людей вийшли на акції проти ковід-паспортів

У Франції відбулись масові протести проти обовʼязкової вакцинації і COVID-паспортів. У заходах, які відбулись 31 липня, взяли участь понад 200 тисяч людей.
Про це повідомляє телеканал BFMTV з посиланням на дані МВС Франції.
Поліція очікувала, що в акціях візьмуть участь не більше 150—160 тисяч людей. Люди скандували «Свободу!» і розмахували жовтими жилетами. У Парижі на вулиці вийшли 14,2 тисячі людей. Всього у префектуру міста подали чотири заявки на марші протесту, дві найбільші маніфестації пройшли від північної частини міста до площі Бастилії і від вокзалу Монпарнас до площі Фонтенуа.
ЗМІ повідомляли про численні застосування петард, на які поліція відповідала сльозогінним газом. Деякі учасники акції спробували спорудити барикаду, після цього почалися затримання. Під час придушення заворушень постраждали троє працівників правоохоронних органів.
Попередні акції протесту у країні відбулись тиждень тому, 24 липня. Тоді на акціях протесту проти обовʼязкової вакцинації сталися сутички з правоохоронцями, а поліція застосувала водомети.
- 12 липня президент Франції оголосив про обовʼязкову вакцинацію медичних працівників, а також повідомив, що з 21 липня без негативного ПЛР-тесту і повної вакцинації не можна буде ходити в кінотеатри, бари, ТРЦ і купувати квитки на потяги та літаки. Після цього за добу на вакцинацію записалися 1,7 млн французів. Наступного дня, 13 липня, у країні почались протести.
- У країні запровадили «паспорти здоровʼя». Вони підтверджують, що людина була вакцинована, недавно отримала негативний тест на коронавірус або вилікувалася.
- Згодом на тлі протестів уряд дещо послабив ковідні правила. Так, наприклад, веранди ресторанів, барів і кафе на вулиці можна буде відвідувати без «паспортів». Це ж стосується і супермаркетів. Крім того, «паспорти» будуть обовʼязковими тільки для повнолітніх. Спочатку передбачалося, що вони знадобляться і дітям з 12 років. Терміни початку дії нових обмежень запропоновано відсунути на два тижні — з 30 серпня до 15 вересня.