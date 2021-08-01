У Франції понад 200 тисяч людей вийшли на акції проти ковід-паспортів

У Франції відбулись масові протести проти обовʼязкової вакцинації і COVID-паспортів. У заходах, які відбулись 31 липня, взяли участь понад 200 тисяч людей.

Про це повідомляє телеканал BFMTV з посиланням на дані МВС Франції.

Поліція очікувала, що в акціях візьмуть участь не більше 150—160 тисяч людей. Люди скандували «Свободу!» і розмахували жовтими жилетами. У Парижі на вулиці вийшли 14,2 тисячі людей. Всього у префектуру міста подали чотири заявки на марші протесту, дві найбільші маніфестації пройшли від північної частини міста до площі Бастилії і від вокзалу Монпарнас до площі Фонтенуа.

ЗМІ повідомляли про численні застосування петард, на які поліція відповідала сльозогінним газом. Деякі учасники акції спробували спорудити барикаду, після цього почалися затримання. Під час придушення заворушень постраждали троє працівників правоохоронних органів.

Попередні акції протесту у країні відбулись тиждень тому, 24 липня. Тоді на акціях протесту проти обовʼязкової вакцинації сталися сутички з правоохоронцями, а поліція застосувала водомети.