Во Франции более 200 тысяч человек вышли на акции против ковид-паспортов

Во Франции прошли массовые протесты против обязательной вакцинации и COVID-паспортов. В мероприятиях, которые состоялись 31 июля, приняли участие более 200 тысяч человек.

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД Франции.

Полиция ожидала, что в акциях примут участие не более 150—160 тысяч человек. Люди скандировали «Свободу!» и размахивали желтыми жилетами. В Париже на улицы вышли 14,2 тысячи человек. Всего в префектуру города подали четыре заявки на марши протеста, две крупнейшие манифестации прошли от северной части города до площади Бастилии и от вокзала Монпарнас до площади Фонтенуа.

СМИ сообщали о многочисленных применениях петард, на которые полиция отвечала слезоточивым газом. Некоторые участники акции попытались соорудить баррикаду, после этого начались задержания. Во время подавления протестов пострадали три сотрудника правоохранительных органов.

Предыдущие акции протеста в стране состоялись неделю назад, 24 июля. Тогда на акциях протеста против обязательной вакцинации произошли столкновения с правоохранителями, а полиция применила водометы.