Во Франции на акциях протеста против обязательной вакцинации произошли стычки с правоохранителями. Полиция применила водометы

В Париже и других французских городах в субботу, 24 июля, тысячи людей вышли на акции протеста против обязательной вакцинации от коронавируса и «паспортов здоровья», начались столкновения с полицией.

Об этом сообщают местные журналисты в Twitter.

Кроме Парижа, протесты продолжаются в Бордо, Тулоне, Леоне, Нанси, Марселе, Ницце, Монпелье и многих других городах.

Как видно на обнародованных видео, в правоохранителей бросают дымовые шашки и петарды, полиция в ответ применяет слезоточивый газ и водометы.

По предварительным данным, среди правоохранителей уже есть первые пострадавшие.