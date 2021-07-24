У Франції на акціях протесту проти обовʼязкової вакцинації сталися сутички з правоохоронцями. Поліція застосувала водомети

У Парижі та інших французьких містах у суботу, 24 липня, тисячі людей вийшли на акції протесту проти обовʼязкової вакцинації від коронавірусу та «паспортів здоров’я», почалися сутички з поліцією.
Про це повідомляють місцеві журналісти у Twitter.
Окрім Парижа, протести тривають у Бордо, Тулоні, Ліоні, Нансі, Марселі, Ніцці, Монпельє та багатьох інших містах.
Як видно на оприлюднених відео, у правоохоронців кидають димові шашки та петарди, поліція у відповідь застосовує сльозогінний газ та водомети.
За попередніми даними, серед правоохоронців уже є перші постраждалі.
- 12 липня президент Франції оголосив про обовʼязкову вакцинацію медичних працівників, а також повідомив, що з 21 липня без негативного ПЛР-тесту і повної вакцинації не можна буде ходити в кінотеатри, бари, ТРЦ і купувати квитки на потяги та літаки. Після цього за добу на вакцинацію записалися 1,7 млн французів.
- В країні ввели «паспорти здоровʼя». Вони підтверджують, що людина була вакцинована, недавно отримала негативний тест на коронавірус або вилікувалася.
- 13 липня в містах Франції почалися протести. У Парижі акції закінчилися сутичками з поліцією, а в деяких комунах розгромили центри вакцинації.