У Франції розгромили два центри вакцинації. Один залили водою, другий — підпалили

У Франції на тлі протестів проти карантину і обовʼязкової вакцинації розгромили два центри, в яких щепили від коронавирусу.

Про це пише BBC.

Невідомі залили водою з пожежних рукавів центр у комуні Ланс-ан-Веркор, а інші невідомі підпалили центр у клініці в комуні Уррюнь. Клініка частково зруйнована.

У вихідні в країні проходили масові акції протесту, у яких взяли участь близько 100 тисяч людей. Противники протикоронавірусних заходів звинувачують президента Емманюеля Макрона і його уряд у порушенні свобод громадян.