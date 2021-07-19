Во Франции разгромили два центра вакцинации. Один залили водой, второй — подожгли

Во Франции на фоне протестов против карантина и обязательной вакцинации разгромили два центра, в которых прививали от коронавируса.
Об этом пишет BBC.
Неизвестные залили водой из пожарных рукавов центр в коммуне Ланс-ан-Веркор, а другие неизвестные подожгли центр в клинике в коммуне Уррюнь. Клиника частично разрушена.
На выходных в стране проходили массовые акции протеста, в которых приняли участие около 100 тысяч людей. Противники антикоронавирусных мер обвиняют президента Эмманюэля Макрона и его правительство в нарушении свобод граждан.
- Во Франции доминирует штамм коронавируса «Дельта». Правительство пытается ускорить кампанию по вакцинации и опасается новой волны пандемии.
- 12 июля президент Франции объявил об обязательной вакцинации медицинских работников, а также сообщил, что с 21 июля без отрицательного ПЦР-теста и полной вакцинации нельзя будет ходить в кинотеатры, бары, ТРЦ и покупать билеты на поезда и самолеты. После этого за сутки на вакцинацию записались 1,7 млн французов.
- На следующий день в городах Франции начались протесты. В Париже акции закончились стычками с полицией.