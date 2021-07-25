Сенат Франции смягчил часть ковидных правил на фоне массовых протестов населения

Сенат Франции внес поправки в законопроект об обязательном использовании «паспорта здоровья» для посещения общественных мест, которыми смягчил ряд требований.

Об этом пишет Le Figaro.

Веранды ресторанов, баров и кафе на улице можно будет посещать без «паспортов». Это же коснется и супермаркетов. Кроме того, «паспорта» будут обязательными только для совершеннолетних. Первоначально предполагалось, что они понадобятся и детям с 12 лет.

Сроки начала действия новых ограничений предложено отодвинуть на две недели — с 30 августа до 15 сентября. За это время бизнес и население должны подготовиться к новым правилам.

Отмену обязательной вакцинация для медиков сенат не рассматривал.

Законопроект в новой редакции теперь должно утвердить Национальное собрание.