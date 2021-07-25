Сенат Франції помʼякшив частину ковідних правил на тлі масових протестів населення

Сенат Франції вніс поправки в законопроєкт про обовʼязкове використання «паспортів здоровʼя» для відвідування громадських місць, якими помʼякшив низку вимог.

Про це пише Le Figaro.

Веранди ресторанів, барів і кафе на вулиці можна буде відвідувати без «паспортів». Це ж стосується і супермаркетів. Крім того, «паспорти» будуть обовʼязковими тільки для повнолітніх. Спочатку передбачалося, що вони знадобляться і дітям з 12 років.

Терміни початку дії нових обмежень запропоновано відсунути на два тижні — з 30 серпня до 15 вересня. За цей час бізнес і населення повинні підготуватися до нових правил.

Скасування обовʼязкової вакцинації для медиків сенат не розглядав.

Законопроєкт у новій редакції тепер мають затвердити Національні збори.