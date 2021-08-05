Конституционный суд Франции признал законным введение обязательной вакцинации и «паспортов здоровья»

Конституционный суд Франции признал законным введение обязательной вакцинации для работников некоторых отраслей. Также судьи поддержали и запуск так называемых «паспортов здоровья», по которым людей будут пропускать в рестораны и торговые центры.

Об этом пишет Le Figaro.

Суд с определенными замечаниями в целом признал законными последние предложения правительства относительно карантина, в том числе и обязательную вакцинацию от коронавируса для работников некоторых отраслей.

Но судьи назвали неконституционными возможность разрывать контракты с работниками, которые отказываются вакцинироваться, а также положение об обязательной самоизоляции в случае заражения коронавирусом.