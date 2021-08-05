Конституционный суд Франции признал законным введение обязательной вакцинации и «паспортов здоровья»

Конституционный суд Франции признал законным введение обязательной вакцинации для работников некоторых отраслей. Также судьи поддержали и запуск так называемых «паспортов здоровья», по которым людей будут пропускать в рестораны и торговые центры.
Об этом пишет Le Figaro.
Суд с определенными замечаниями в целом признал законными последние предложения правительства относительно карантина, в том числе и обязательную вакцинацию от коронавируса для работников некоторых отраслей.
Но судьи назвали неконституционными возможность разрывать контракты с работниками, которые отказываются вакцинироваться, а также положение об обязательной самоизоляции в случае заражения коронавирусом.
- 12 июля президент Франции объявил об обязательной вакцинации медицинских работников, а также сообщил, что с 21 июля без негативного ПЦР-теста и полной вакцинации нельзя ходить в кинотеатры, бары, ТРЦ и покупать билеты на поезда и самолеты. После этого за сутки на вакцинацию записались 1,7 млн французов. На следующий день, 13 июля, в стране начались протесты.
- В стране ввели «паспорта здоровья». Они подтверждают, что человек был вакцинирован, недавно получил отрицательный тест на коронавирус или вылечился.
- Впоследствии на фоне протестов правительство несколько ослабило ковидные правила. Так, например, террасы ресторанов, баров и кафе на улице можно будет посещать без «паспортов». Это же касается и супермаркетов. Кроме того, «паспорта» будут обязательными только для совершеннолетних. Первоначально предполагалось, что они понадобятся и детям с 12 лет. Сроки начала действия новых ограничений предложено перенести на две недели — с 30 августа на 15 сентября.