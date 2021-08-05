Вибух на шахті в Донецькій області: у лікарні померли ще двоє гірників

В опіковому відділені лікарні Краматорська вночі померли ще двоє гірників, які були на місці вибуху шахти «Покровське», що стався 31 липня.
Про це 5 серпня повідомив народний депутат фракції «Батьківщина» Михайло Волинець.
Загальна кількість загиблих зросла до пʼяти. У лікарнях Покровська та Краматорська продовжується боротьба за життя та здоров’я ще п’ятьох постраждалих.
- 31 липня вранці на шахті, що належить ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське», стався вибух у північному польовому конвеєрному штреку на горизонті 815 м. Унаслідок вибуху 10 гірників, які працювали під землею, отримали опіки різного ступеня, їх госпіталізували.
- Один з постраждалих від отриманих травм помер того ж дня. Другий — в опіковому відділенні лікарні 3 серпня, третій — 4 серпня.