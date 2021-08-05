Взрыв на шахте в Донецкой области: в больнице умерли еще два горняка

В ожоговом отделении больницы Краматорска ночью умерли еще два горняка, которые были на месте взрыва шахты «Покровское», случившегося 31 июля.
Об этом 5 августа сообщил народный депутат фракции «Батьківщина» Михаил Волынец.
Общее число погибших возросло до пяти. В больницах Покровска и Краматорска продолжается борьба за жизнь и здоровье еще пяти пострадавших.
- 31 июля утром на шахте, принадлежащей ЗАО «Шахтоуправление «Покровское», произошел взрыв в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 м. В результате взрыва 10 горняков, работавших под землей, получили ожоги различной степени, их госпитализировали.
- Один из пострадавших от полученных травм скончался в тот же день. Второй — в ожоговом отделении больницы 3 августа, третий — 4 августа.