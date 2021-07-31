Взрыв на шахте в Донецкой области: один человек погиб, полиция проводит проверку

В Донецкой области умер один из горняков, который пострадал во время взрыва на шахте в поселке Удачное.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

По данным правоохранителей, в результате взрыва 10 горняков, работавших под землей, получили ожоги различной степени, их госпитализировали в Центральную районную больницу Покровска. Однако один из пострадавших от полученных травм скончался.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, полицейские проводят проверку. Решается вопрос об открытии уголовного производства с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).