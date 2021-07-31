В Донецкой области прогремел взрыв на шахте, пострадали 10 горняков

В Донецкой области в поселке Удачное утром 31 июля произошел взрыв на шахте, пострадали 10 горняков.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается, взрыв произошел в 5:12 в северном полевом конвейерном штреке, на горизонте 815 м на шахте, принадлежащей ЗАО «Шахтоуправление «Покровское».
По предварительным данным, пострадали 10 шахтеров, они госпитализированы в Центральную районную больницу Покровска. Информации об их состоянии пока нет.
Сейчас причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
- 20 июля на предприятии «РівнеАзот», которое производит удобрения, произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой. Инцидент случился на предприятии в селе Городок. Сначала очевидцы сообщали, что на заводе был взрыв, но информация не подтвердилась. В 17:26 утечку азотной кислоты заблокировали. По результатам проверки воздуха после аварии, загрязняющих веществ в Ровно и селе Городок не выявили.
- «РівнеАзот» является одним из крупнейших предприятий в Западной Украине, которое производит минеральные азотные удобрения, технический кислород, жидкую углекислоту и сухой лед.