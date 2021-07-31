В Донецкой области прогремел взрыв на шахте, пострадали 10 горняков

В Донецкой области в поселке Удачное утром 31 июля произошел взрыв на шахте, пострадали 10 горняков.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, взрыв произошел в 5:12 в северном полевом конвейерном штреке, на горизонте 815 м на шахте, принадлежащей ЗАО «Шахтоуправление «Покровское».

По предварительным данным, пострадали 10 шахтеров, они госпитализированы в Центральную районную больницу Покровска. Информации об их состоянии пока нет.

Сейчас причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.