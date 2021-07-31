У Донецькій області прогримів вибух на шахті, постраждали 10 гірників

У Донецькій області в селищі Удачне вранці 31 липня стався вибух на шахті, постраждали 10 гірників.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, вибух стався о 5:12 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м, на шахті, що належить ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське».

За попередніми даними, постраждали 10 шахтарів, вони госпіталізовані до Центральної районної лікарні Покровська. Інформації про їхній стан поки що немає.

Наразі причина та обставини події встановлюються.