Аварія на підприємстві «РівнеАзот» не спричинила токсичних викидів у повітря

Увечері, 20 липня, на підприємстві «РівнеАзот», яке виготовляє добрива, сталася розгерметизація ємності з азотною кислотою.

О 17:26 витік азотної кислоти заблокували, повідомляє МВС України.

«Хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено, загрози людям та навколишньому середовищу немає», — повідомляють в ДСНС.

Інцидент стався на підприємстві в селі Городок. Спершу очевидці повідомляли, що на заводі стався вибух, але це не так.

Постраждалих немає, а показники якості повітря перебувають в межах допустимих норм. Надзвичайна ситуація не вплинула на роботу виробничих цехів.

«РівнеАзот» є одним із найбільших підприємств у західній Україні, котре виробляє мінеральні азотні добрива, технічний кисень, рідку вуглекислоту та сухий лід.