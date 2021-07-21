Авария на «РівнеАзот»: в ОГА опубликовали данные проверки качества воздуха, загрязнения не обнаружено

В Ровенской ОГА обнародовали результаты проверки воздуха после аварии на заводе «РівнеАзот». Там сообщили, что загрязняющих веществ в Ровно и селе Городок не обнаружили.
Об этом пишет пресс-служба Ровенской ОГА и местное управление ГСЧС.
«20 июля работники ГУ «Ровенского областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины» и Ровенского областного центра по гидрометеорологии провели замеры воздуха в близлежащих населенных пунктах (с. Караевичи, с. Городок, с. Обарив Ровенского района и микрорайон Юбилейный г. Ровно), превышение предельно допустимых концентраций химически-опасных веществ в воздухе не обнаружено», — отметили чрезвычайники.
В то же время в ОГА опубликовали данные проверки воздуха в разных районах. Всюду они не превышают допустимых норм. Как отметил главный санитарный врач области Роман Сафонов, уменьшению концентрации вредных веществ в воздухе поспособствовал и недавний дождь.
«Все зафиксированные показатели в жилой застройке — в несколько раз ниже предельно допустимых норм. Соответственно, после чрезвычайной ситуации на ЗАО «РівнеАзот» медико-экологические угрозы для жителей Ровно и области отсутствуют», — отметил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.
- Вечером, 20 июля, на предприятии «РівнеАзот», которое производит удобрения, произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой. Инцидент случился на предприятии в селе Городок. Сначала очевидцы сообщали, что на заводе произошел взрыв, но это не так. В 17:26 утечку азотной кислоты заблокировали.
- «РівнеАзот» является одним из крупнейших предприятий в Западной Украине, которое производит минеральные азотные удобрения, технический кислород, жидкую углекислоту и сухой лед.