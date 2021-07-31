Вибух на шахті в Донецькій області: одна людина загинула, поліція проводить перевірку

У Донецькій області помер один із гірників, який постраждав під час вибуху на шахті в селищі Удачне.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

За даними правоохоронців, унаслідок вибуху 10 гірників, які працювали під землею, отримали опіки різного ступеня, їх госпіталізували до Центральної районної лікарні Покровська. Проте один із постраждалих від отриманих травм помер.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, поліцейські проводять перевірку. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).