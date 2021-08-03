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В больнице Краматорска умер второй горняк, пострадавший при взрыве на шахте в Донецкой области

Автор:
Екатерина Кадакова
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В больнице в Краматорске (Донецкая область) умер второй горняк, получивший ожоги во время взрыва на шахте в поселке Удачное.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава профсоюза горняков, нардеп («Батьківщина») Михаил Волынец.

«В ожоговом отделении городской больницы Краматорска умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении «Покровское», — написал он.

По словам Волынца, врачи продолжают бороться за здоровье восьми горняков.

  • 31 июля утром на шахте, принадлежащей ЗАО «Шахтоуправление «Покровское» произошел взрыв в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 м.
  • В результате взрыва 10 горняков, работавших под землей, получили ожоги различной степени, их госпитализировали. Однако один из пострадавших от полученных травм скончался в тот же день.