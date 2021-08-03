У лікарні Краматорська помер другий гірник, що постраждав під час вибуху на шахті в Донецькій області

У лікарні в Краматорську (Донецька область) помер другий гірник, який отримав опіки під час вибуху на шахті в селищі Удачне.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова профспілки гірників, нардеп («Батьківщина») Михайло Волинець.

«В опіковому відділенні міської лікарні Краматорська помер ще один гірник, постраждалий від вибуху на шахтоуправлінні «Покровське», — написав він.

За словами Волинця, лікарі продовжують боротися за здоров’я вісьмох гірників.